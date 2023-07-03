Франция — Украина 1:3 Обзор матча молодежного Евро-2023 — видео 3 июля, 08:19 Украина обыграла Францию на Евро-2023 U21 (Фото:УАФ)

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы U21 сборная Украины сенсационно обыграла сверстников из Франции (3:1).

На старте встречи французская сборная вышла вперед благодаря голу Шерки.

Несмотря на резвый старт французов, молодежная команды Украины ответила своими голами. Сначала Судаков реализовал пенальти, который заработал Мудрик.

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Через несколько минут Михаил сделал шикарную голевую передачу, которой воспользовался Георгий и сделал дубль.

В концовке встречи Бондаренко поставил точку, забив на 86 минуте.

Обзор матча Франция — Украина



Франция U21 — Украина U21 1:3

Голы: Шерки, 19 — Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86

Отметим, что в ½ турнира подопечные Руслана Ротаня сыграют с Испанией. Матч пройдет 5 июля. Напомним, что команды играли на групповом этапе, тогда победителя не смогли выявить (2:2).