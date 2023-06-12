Ребров отсеял четырех футболистов из сборной Украины перед матчем с Германией
Матч Германия — Украина состоится в Бремене (Фото:УАФ)
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на товарищеский матч против Германии.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В окончательную заявку не попали Виталий Буяльский, Владислав Кочергин, Назарий Русин, и Сергей Кривцов, который не успел приехать в сборную из США, где он выступает за Интер Майами.
Состав сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Георгий Судаков
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик
Матч Германия — Украина состоится в Бремене сегодня, 12 июня, в 19:00 по киевскому времени.
Ребров стал главным тренером сборной Украины 7 июня, подписав контракт до 30 июня 2026 года.