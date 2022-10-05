Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030 — The Times

5 октября, 00:32
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Болельщик на матче Украина — Шотландия (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Болельщик на матче Украина — Шотландия (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина вместе с Испанией и Португалией подаст совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу-2030, сообщает The Times.

По данным издания, такой шаг одобрили президент Владимир Зеленский и правительства Испании и Португалии. Ожидается, что Украина может принять матчи одной из групп турнира.

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По информации The Times, футбольные руководители Испании и Португалии официально объявят об этом в штаб-квартире УЕФА в среду, 5 октября.

«Хотя потребуются гарантии безопасности, ожидается, что до 2030 года российское вторжение прекратится и полным ходом будет идти восстановление страны», — пишет издание.

Чемпионат мира-2022 начнется 20 ноября в Катаре, а чемпионат 2026 года будет проходить в США, Канаде и Мексике.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Португалия Испания Украина The Times

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