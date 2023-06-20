Украина — Хорватия: где и когда смотреть матч молодежного Евро-2023

20 июня, 12:57
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Сборная Украины на тренировке (Фото:УАФ)

Сборная Украины на тренировке (Фото:УАФ)

В первом туре группового этапа чемпионата Европы U-21 сборная Украины по футболу сыграет против Хорватии.

Матч пройдет в среду, 21 июня. Встреча состоится в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть? Суспільне Спорт — эксклюзивный транслятор финальной части Евро-2023 U21. Смотрите все матчи вживую на сайте Суспільне Спорт с 21 июня по 8 июля. Трансляция также будет доступна в эфире местных телеканалов Суспільного Мовлення.

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Напомним, что в нашей группе также играют Румыния и Испания. Две лучшие команды квартета выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины

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