Шикарное начало: Украина в огненном матче обыграла Хорватию на молодежном Евро-2023 21 июня, 20:52 Сборная Украины обыграла Сборную Хорватии (Фото:HNS)

В рамках первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины переиграла национальную команду Хорватии.

В средине первого тайма украинская сборная вышла вперед после точного удара Кащука, который воспользовался передачей Бондаренко.

На старте второй половины встречи Сикан удвоил преимущество сборной Украины, забив после навеса Кащука.

Видео дня

До конца встречи хорватский коллектив пытался изменить счет поединка, однако все попытки были тщетны. Таким образом, сборная Украины одержала дебютную победу на молодежном чемпионате Европы.

Украина U21 — Хорватия U21 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

Сегодня, 21 июня, свой матч также проведут сборные Испании и Румынии. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Турнирная таблица

Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Румынией, а Хорватия — с Испанией. Матчи пройдут 24 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты молодежного чемпионата Европы-2023.