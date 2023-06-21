Украина — Хорватия 2:0 Обзор матча молодежного Евро-2023 — видео 21 июня, 22:21 Украина — Хорватия: обзор матча (Фото:УАФ)

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы U21 сборная Украины обыграла сверстников из Хорватии (2:0).

На 19 минуте подопечные Руслана Ротаня вышли вперед после точного удара Кащука.

Уже в первые минуты второго тайма Сикан удвоил преимущество нашей команды, забив после подачи Кащука.

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В концовке встречи хорваты создали несколько моментов, но забить не смогли.

Обзор матча Украина — Хорватия

Украина U21 — Хорватия U21 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Румынией, а Хорватия — с Испанией. Матчи пройдут 24 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.

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