Украина — Хорватия 2:0 Обзор матча молодежного Евро-2023 — видео
Украина — Хорватия: обзор матча (Фото:УАФ)
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы U21 сборная Украины обыграла сверстников из Хорватии (2:0).
На 19 минуте подопечные Руслана Ротаня вышли вперед после точного удара Кащука.
Уже в первые минуты второго тайма Сикан удвоил преимущество нашей команды, забив после подачи Кащука.
В концовке встречи хорваты создали несколько моментов, но забить не смогли.
Обзор матча Украина — Хорватия
Украина U21 — Хорватия U21 2:0
Голы: Кащук, 19, Сикан, 48
Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Румынией, а Хорватия — с Испанией. Матчи пройдут 24 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.
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