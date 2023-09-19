Сборная Украины определилась с домашним стадионом на следующий матч отбора Евро-2024 19 сентября, 18:46 Матч состоится на домашнем пражской Спарты (Фото:ФК Спарта)

Сборная Украины по футболу сыграет домашний матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии в Праге.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч состоится 14 октября на стадионе Epet Arena, который также известен как Generali Arena и домашним для пражской Спарты.

«Чехия приютила немало наших соотечественников, поэтому я уверен, что в Праге наша национальная команда получит не менее мощную поддержку, чем была во Вроцлаве на поединке с Англией», — сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Видео дня

Функционер добавил, что матч в столице Чехии посетят семьи болельщиков, погибших за Украину в войне с Россией

«Родные наших героев смогут побывать на тренировке сборной, а также пообщаться с игроками и тренерами национальной команды. Также на поединке будут присутствовать украинские военные, проходящие в Чехии реабилитацию после ранений», — подытожил Костюченко.

После матча с Северной Македонией Украина 17 октября на выезде сыграет с Мальтой, а в заключительном туре 20 ноября примет Италию.



В предыдущем матче отбора Евро-2024 Украина уступила Италии (1:2) и сыграла вничью с Англией (1:1).