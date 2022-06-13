Украина — Ирландия. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций 13 июня, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Букмекеры считают Украину фаворитом матча (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Букмекеры сделали прогнозы на матч четвертого тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Украины и Ирландии.



Матч между командами состоится 14 июня в 21:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Украина. Ее победа соответствует коэффициенту 1,73. Успех Ирландии оценивается в 5,00, ничья — в 3,30.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Украины 1:0 за 5,50. Чуть менее вероятным они считают ничью 1:1 за 6,00.

Наиболее вероятный по версии William Hill исход в пользу сборной Ирландии — победа с результатом 1:0 за 10,00.

Международная контора Parimatch дает следующие коэффициенты: победа Украины — 1,79, успех Ирландии — 5,10, ничья — 3,55.

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