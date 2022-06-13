Украина — Ирландия. Где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина лидирует в группе после двух сыгранных матчей (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 4-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Ирландии.
Поединок Украина — Ирландия состоится в польской Лодзи на Городском стадионе завтра, 14 июня, в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.
Что нужно знать про сборную Украины:
- лидирует в группе с шестью очками после двух сыгранных матчей;
- опережает на три очка Ирландию, Шотландию и Армению занимающих последущие три места соответственно;
- выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при одном поражении;
- не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко (травмы).
Что нужно знать про сборную Ирландии:
- занимает второе место в группе с тремя очками после трех сыгранных матчей;
- опережает третью Шотландию и четвертую Армению по дополнительным показателям (у всех по три очка);
- одержала две победы в трех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при двух поражениях;
- не сыграют защитники Даффи (дисквалификация) и нападающий Обафеми (травма).
Ориентировочные составы:
Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик
Ирландия: Келлехер — Иган, Коллинз, О’Ши — Браун, Найт, Хендрик, Молумби, Макклин — Робинсон, Парротт
В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.