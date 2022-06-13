Украина — Ирландия. Где и когда смотреть матч Лиги наций

13 июня, 15:13
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Украина лидирует в группе после двух сыгранных матчей (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украина лидирует в группе после двух сыгранных матчей (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 4-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Ирландии.

Поединок Украина — Ирландия состоится в польской Лодзи на Городском стадионе завтра, 14 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать про сборную Украины:

  • лидирует в группе с шестью очками после двух сыгранных матчей;
  • опережает на три очка Ирландию, Шотландию и Армению занимающих последущие три места соответственно;
  • выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при одном поражении;
  • не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко (травмы).
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Что нужно знать про сборную Ирландии:

  • занимает второе место в группе с тремя очками после трех сыгранных матчей;
  • опережает третью Шотландию и четвертую Армению по дополнительным показателям (у всех по три очка);
  • одержала две победы в трех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при двух поражениях;
  • не сыграют защитники Даффи (дисквалификация) и нападающий Обафеми (травма).
Турнирное положение в группе (Фото: flashscore.ua)
Турнирное положение в группе / Фото: flashscore.ua

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Ирландия: Келлехер — Иган, Коллинз, О’Ши — Браун, Найт, Хендрик, Молумби, Макклин — Робинсон, Парротт

В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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