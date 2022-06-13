Украина — Ирландия. Где и когда смотреть матч Лиги наций 13 июня, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Украина лидирует в группе после двух сыгранных матчей (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 4-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Ирландии.



Поединок Украина — Ирландия состоится в польской Лодзи на Городском стадионе завтра, 14 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

Что нужно знать про сборную Украины:

лидирует в группе с шестью очками после двух сыгранных матчей;

опережает на три очка Ирландию, Шотландию и Армению занимающих последущие три места соответственно;

выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при одном поражении;

не сыграют основные вратарь Бущан и полузащитник Степаненко ( травмы).

Что нужно знать про сборную Ирландии:

занимает второе место в группе с тремя очками после трех сыгранных матчей;

опережает третью Шотландию и четвертую Армению по дополнительным показателям ( у всех по три очка);

у всех по три очка); одержала две победы в трех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при двух поражениях;

не сыграют защитники Даффи ( дисквалификация) и нападающий Обафеми ( травма).

Турнирное положение в группе / Фото: flashscore.ua

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Ирландия: Келлехер — Иган, Коллинз, О’Ши — Браун, Найт, Хендрик, Молумби, Макклин — Робинсон, Парротт

В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.