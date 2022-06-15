«Играли для ВСУ, но не все получилось». Петраков прокомментировал ничью Украины в матче с Ирландией 15 июня, 05:39 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков (Фото:uaf.ua)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат матча Лиги наций против Ирландии (1:1).

«Ребята молодцы, дотащили. Сил уже не хватало, это пятый матч за короткое время. Длительный сбор очень был, ребята устали, кто-то заболел. Была температура, многие заболели. Я всем благодарен. Нехватка в передачах – это все усталость. Соперник был свежее, это было видно», — сказал он, пишет Football.ua.



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По его словам, счет 1:1 — это «ничего страшного, хорошо, что отыгрались».

«Передаем большой привет ВСУ. Ребята, мы играли для вас. Что-то не получилось, но мы отдали все силы, пытались. Сделали все возможное. Посмотрим, что будет осенью. Мы сейчас на первом месте Лиги наций», – сказал Петраков.

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.

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