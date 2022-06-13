«Вся команда переболела». Петраков рассказал о кадровых проблемах сборной Украины перед матчем с Ирландией
Матч Украина — Ирландия состоится 14 июня (Фото:УАФ)
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о непростой кадровой ситуации в команде перед матчем с Ирландией в Лиге наций.
На предматчевой пресс-конференции рассказал, что многие футболисты получили повреждения, а некоторые заболели, сообщает УАФ.
"У Романа Яремчука голеностоп - будем делать МРТ. Посмотрим, что у него на самом деле.
У Зубкова поднялась температура. Сейчас Саша не будет на тренировке перед матчем.
Вчера Соболь с Поповым столкнулись на тренировке. Они поехали зашивать головы. У Соболя фингал под глазом. Красивее стал.
Украина — Ирландия. Где и когда смотреть матч Лиги наций
Ярмоленко сегодня будет тренироваться. Вчера он сам попросил. Он – капитан команды.
У Малиновского тоже была температура еще вчера. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Так что вся команда переболела. Скажем да, все хорошо. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", - сказал Петраков.
Также тренер рассказал об атмосфере в польском Лодзе, где Украина проводит домашние матчи.
"Я не впервые играю в Лодзе. Это была моя инициатива играть здесь. Пришло много украинцев. Ко мне после игры приехали знакомые. Я был в центре города. Многие подходили, благодарили.
Так что очень хорошая была атмосфера. Спасибо болельщикам и Польше за то, что они так принимали. И три года назад, и сейчас мы находимся здесь как дома. Спасибо Польше", — рассказал наставник сборной Украины.
В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.