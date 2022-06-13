«Вся команда переболела». Петраков рассказал о кадровых проблемах сборной Украины перед матчем с Ирландией 13 июня, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Матч Украина — Ирландия состоится 14 июня (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о непростой кадровой ситуации в команде перед матчем с Ирландией в Лиге наций.



На предматчевой пресс-конференции рассказал, что многие футболисты получили повреждения, а некоторые заболели, сообщает УАФ.

"У Романа Яремчука голеностоп - будем делать МРТ. Посмотрим, что у него на самом деле.

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У Зубкова поднялась температура. Сейчас Саша не будет на тренировке перед матчем.

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Вчера Соболь с Поповым столкнулись на тренировке. Они поехали зашивать головы. У Соболя фингал под глазом. Красивее стал.

Ярмоленко сегодня будет тренироваться. Вчера он сам попросил. Он – капитан команды.

У Малиновского тоже была температура еще вчера. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Так что вся команда переболела. Скажем да, все хорошо. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", - сказал Петраков.

Также тренер рассказал об атмосфере в польском Лодзе, где Украина проводит домашние матчи.

"Я не впервые играю в Лодзе. Это была моя инициатива играть здесь. Пришло много украинцев. Ко мне после игры приехали знакомые. Я был в центре города. Многие подходили, благодарили.

Так что очень хорошая была атмосфера. Спасибо болельщикам и Польше за то, что они так принимали. И три года назад, и сейчас мы находимся здесь как дома. Спасибо Польше", — рассказал наставник сборной Украины.

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.

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