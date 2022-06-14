Украина — Ирландия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 14 июня, 02:53 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины на три очка опережает Ирландию (Фото:Reuters/Matthew Childs)

НВ следит за ходом игры четвертого тура группового раунда дивизиона в футбольной Лиги наций между сборными Украины и Ирландии. Начало — в 21:45 по киевскому времени 14 июня.



Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Ирландия: Келлехер — Иган, Коллинз, О’Ши — Браун, Найт, Хендрик, Молумби, Макклин — Робинсон, Парротт

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Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

Украина лидирует в группе с шестью очками после двух сыгранных матчей. Сборная опережает на три очка Ирландию, Шотландию и Армению занимающих последущие три места соответственно.

Команда выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при одном поражении. За коллектив не сыграют вратарь Бущан и полузащитник Степаненко, под вопросом участие нападающего Яремчука (травмы).

Ирландия занимает второе место в группе с тремя очками после трех сыгранных матчей. Сборная опережает третью Шотландию и четвертую Армению по дополнительным показателям (у всех по три очка).

Команда одержала две победы в трех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при двух поражениях. За коллектив не сыграют защитники Даффи (дисквалификация) и нападающий Обафеми (травма).

Статистика знает один официальный матч между командами, когда во втором туре группового этапа нынешней Лиги наций Украина победила 1:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,73, то, что выиграет Ирландия, оценивается в 5,00, ничья — в 3,30.

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