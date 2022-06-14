Стали известны стартовые составы на матч Украина — Ирландия в Лиге наций 14 июня, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Матч Украина — Ирландия начнется в 21:45 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборные Украины и Ирландии объявили стартовые составы на матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе B.



Стартовые составы:

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Довбик, Ярмоленко

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Запасные: Лунин, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Сикан, Мудрик, Цыганков, Сирота, Соболь, Зубков

Ирландия: Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихен, Макклин, Браун, Каллен, Моламби, Хоган, Перротт, Найт

Запасные: Хэмилтон, Эбоселе, Кин, Кристи, Мэннинг, Огбенне, О’Лири, Робинсон, Стивенс, Траверс, Хендрик, Хурихейн



Поединок состоится сегодня, 14 июня, в 21:45 по киевскому времени в Лодзе (Польша) на Городском стадионе.

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.



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