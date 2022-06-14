Украина — Ирландия. Видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина принимала Ирландию в польской Лодзи (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Ирландией в домашнем матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.
Стартовые составы:
Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Довбик, Ярмоленко
Ирландия: Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихен, Макклин, Браун, Каллен, Моламби, Хоган, Перротт, Найт
0:1 — Коллинз, 31 минута:
1:1 — Довбик, 47 минута:
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