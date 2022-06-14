Украина — Ирландия. Видео голов и обзор матча Лиги наций

14 июня, 23:51
Цей матеріал також доступний українською
Украина принимала Ирландию в польской Лодзи (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украина принимала Ирландию в польской Лодзи (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Ирландией в домашнем матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.

Читайте также:
Украина — Ирландия 1:1. События по минутам матча Лиги наций

Стартовые составы:

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Довбик, Ярмоленко

Ирландия: Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихен, Макклин, Браун, Каллен, Моламби, Хоган, Перротт, Найт

Видео дня

0:1 — Коллинз, 31 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=4hQcLE409Jg

1:1 — Довбик, 47 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=jn4xJorKHmo
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X