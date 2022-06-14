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Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Ирландией в домашнем матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.

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