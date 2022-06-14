Минус два игрока. Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Ирландией в Лиге наций 14 июня, 14:19 Цей матеріал також доступний українською В заявку сборной Украины попали 22 футболиста (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку национальной команды на матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе B против Ирландии.

В заявку сборной Украины из списка тех футболистов, которые находятся вместе с командой в Лодзи, не попали форвард Роман Яремчук и полузащитник Александр Пихаленок, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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В финальную заявку национальной команды попали 22 футболиста.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов, Александр Сирота, Эдуард Соболь

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Даниил Игнатенко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.



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