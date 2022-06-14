Минус два игрока. Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Ирландией в Лиге наций
В заявку сборной Украины попали 22 футболиста (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку национальной команды на матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе B против Ирландии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Ирландия можно здесь
В заявку сборной Украины из списка тех футболистов, которые находятся вместе с командой в Лодзи, не попали форвард Роман Яремчук и полузащитник Александр Пихаленок, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В финальную заявку национальной команды попали 22 футболиста.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов, Александр Сирота, Эдуард Соболь
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Даниил Игнатенко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков
Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан
В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.
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