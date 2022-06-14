Минус два игрока. Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Ирландией в Лиге наций

14 июня, 14:19
Цей матеріал також доступний українською
В заявку сборной Украины попали 22 футболиста (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В заявку сборной Украины попали 22 футболиста (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку национальной команды на матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе B против Ирландии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Ирландия можно здесь

В заявку сборной Украины из списка тех футболистов, которые находятся вместе с командой в Лодзи, не попали форвард Роман Яремчук и полузащитник Александр Пихаленок, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Видео дня

В финальную заявку национальной команды попали 22 футболиста.

Читайте также:
Украина — Ирландия. Где и когда смотреть матч Лиги наций

Заявка сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов, Александр Сирота, Эдуард Соболь

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Даниил Игнатенко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Читайте также:
«Вся команда переболела». Петраков рассказал о кадровых проблемах сборной Украины перед матчем с Ирландией

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины обыграла на выезде Ирландию (1:0), после чего победила Армению (3:0) и стала лидером группы.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X