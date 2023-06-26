Битва за первое место: где и когда смотреть матч Испания — Украина молодежного Евро-2023

26 июня, 11:07
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Сборная Украины на Евро-2023 (Фото:УАФ)

Сборная Украины на Евро-2023 (Фото:УАФ)

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы U-21 сборная Украины по футболу сыграет против испанцев.

Матч пройдет во вторник, 27 июня. Встреча состоится в Бухаресте и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Суспільне Спорт — эксклюзивный транслятор финальной части Евро-2023 U21. Смотрите все матчи вживую на сайте Суспільне Спорт с 21 июня по 8 июля. Трансляция также будет доступна в эфире местных телеканалов Суспільного Мовлення.

Видео дня

В первом туре Украина обыграла Хорватию — 2:0.

https://www.youtube.com/embed/iWKwFd9dknw

А потом, благодаря автоголу, выиграла у Румынии — 1:0.

https://www.youtube.com/embed/yGLAGGf5iFg

Испания сначала разгромила Румынию — 3:0.

https://www.youtube.com/embed/Fy5oaM8uvXY

А затем обыграла Хорватию с самым быстрым голом в истории молодежных чемпионатов Европы — 1:0.

https://www.youtube.com/embed/N8085xNhodM
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Таким образом, украинцы и испанцы набрали по 6 очков, но наши соперники выше из-за лучшей разницы мячей.

Две первые сборные этой группы в четвертьфинале сыграют с лучшими командами квартета — Франция, Италия, Швейцария, Норвегия.

Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры следующего года.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины

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