Испания — Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного Евро-2023 4 июля, 10:25 Битва за финал (Фото:УАФ)

На чемпионате Европы U-21 по футболу успешно выступает сборная Украины. Наша команда уже получила путевку на Олимпийские игры, но останавливаться на достигнутом не собирается.



Полуфинальный матч чемпионата Европы пройдет в среду, 5 июля. Встреча состоится в Бухаресте и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Испания — Украина.

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Суспільне Спорт — эксклюзивный транслятор финальной части Евро-2023 U21. Смотрите все матчи вживую на сайте Суспільне Спорт. Трансляция также будет доступна в эфире местных телеканалов Суспільного Мовлення.

Напомним, что Испания и Украина сыграли между собой на групповом этапе. Тогда была зафиксирована ничья — 2:2.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко обошел Василия Ломаченко в рейтинге самых популярных украинских спортсменов.

