Официально. Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года

5 октября, 15:46
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Включение Украины в заявку не изменяет планов Испании и Португалии (Фото:Королевская испанская футбольная федерация)

Включение Украины в заявку не изменяет планов Испании и Португалии (Фото:Королевская испанская футбольная федерация)

Украина совместно с Испаний и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«RFEF и Португальская футбольная федерация (FPF) включили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в Иберийскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в глобальном проекте и преобразовании европейского футбола в исключительной ситуации", — говорится в заявлении федерации.

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Отмечается, что включение Украины в заявку не изменяет планов Испании и Португалии: первая страна намерена все так же задействовать в турнире 11 своих стадионов, а вторая — три арены.

Свою поддержку этой инициативе уже выразили испанское правительство и глава государства.

Сообщалось, что подачу заявки от Украины на проведение чемпионата мира-2030 поддержал президент страны Владимир Зеленский.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Португалия Испания Украина

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