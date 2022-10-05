Официально. Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года
Включение Украины в заявку не изменяет планов Испании и Португалии (Фото:Королевская испанская футбольная федерация)
Украина совместно с Испаний и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«RFEF и Португальская футбольная федерация (FPF) включили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в Иберийскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в глобальном проекте и преобразовании европейского футбола в исключительной ситуации", — говорится в заявлении федерации.
Отмечается, что включение Украины в заявку не изменяет планов Испании и Португалии: первая страна намерена все так же задействовать в турнире 11 своих стадионов, а вторая — три арены.
Свою поддержку этой инициативе уже выразили испанское правительство и глава государства.
Сообщалось, что подачу заявки от Украины на проведение чемпионата мира-2030 поддержал президент страны Владимир Зеленский.