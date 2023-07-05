Испания — Украина: кто фаворит полуфинала молодежного Евро-2023 5 июля, 08:12 Испания vs Украина (Фото:УАФ)

Букмекеры спрогнозировали, что ждать от матча, который пройдет 5 июля.



Сборная Украины уже завоевала путевку на Олимпийские игры, а теперь сражается за выход в финал чемпионата Европы U-21.

В среду, 5 июля, в Бухаресте подопечные Руслана Ротаня второй раз на турнире встретятся с испанцами. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Испания — Украина.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом полуфинала испанскую команду. Котировки на основное время: победа Испании — 1.78, ничья — 4.10, победа Украины — 5.00. Котировки на выход в финал: Испания — 1.40, Украина — 3.10.

Специалисты ожидают, что в поединке будет забито не больше двух голов и он завершится в основное время.

Кстати, на групповом этапе украинцы уже встречались с испанцами и тогда была зафиксирована ничья — 2:2.

Напомним, что в другом полуфинале сыграют Израиль и Англия. Поединок пройдет 5 июля и начнется в 20:00.