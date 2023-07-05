В шаге от финала: сборная Украины унизительно проиграла Испании на молодежном Евро-2023 5 июля, 23:48 Украина проиграла Испании в полуфинале Евро-2023 U21 (Фото:УАФ)

В рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины в зрелищной игре проиграла сверстникам из Испании (1:5).



На 13 минуте украинский коллектив вышел вперед — Мудрик совершил шикарный сольный проход, который замкнул Бондаренко.

Уже через пару минут сборная Испании сравняла счет — Руис грамотно реализовал момент.

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Испанцам понадобилось еще некоторое мгновение, чтобы выйти вперед — Сансет дальним ударом поразил ворота Трубина.

Старт второго тайма также был за испанской сборной. Бланко подхватил мяч у штрафной украинской сборной и точно пробил в дальний угол.

В средине второй половины встречи свое мастерство показал Орос, который закрутил мяч в угол ворот Анатолия.

Финальную точку в поединке поставил Гомес, который нанес точный удар в дальний угол ворот Украины.



Испания U21 — Украина U21 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 — Бондаренко, 13

Отметим, в финале чемпионате Европы-2023 сборная Испании сыграет с командой Англии, которая в полуфинале обыграла Израиль (3:0). Финал состоится 8 июля.

Напомним, ранее подопечные Руслана Ротаня завоевали путевку на Олимпийские игры-2024.