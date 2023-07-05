Испания — Украина: прямая трансляция полуфинала молодежного Евро-2023 5 июля, 18:26 Испания — Украина (Фото:УАФ)

Матч состоится 5 июля в Бухаресте, начало в 22:00 по киевскому времени.



Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Украина.

Также предлагаем вам посмотреть в прямом эфире поединок чемпионата Европы.

ИСПАНИЯ — УКРАИНА: ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

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Напомним, что сборная Украины выходом в полуфинал гарантировала себе поездку на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

А лучшим достижением нашей команды на молодежных чемпионатах Европы, являются серебряные медали в 2006 году.

Кстати, букмекеры считают фаворитами полуфинала наших соперников. Котировки на основное время: победа Испании — 1.78, ничья — 4.10, победа Украины — 5.00. Котировки на выход в финал: Испания — 1.40, Украина — 3.10.