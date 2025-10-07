Украинцы вышли в плей-офф с первого места в группе (Фото: УАФ)

Поединок плей-офф чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет пройдет 7 октября.

Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени. В онлайн-режиме мы будем сообщать счет поединка, давать авторов забитых мячей. А после финального свистка будет доступен видеообзор матча.

УКРАИНА — ИСПАНИЯ — 0:0 ( обновляется)

Сборная Украины U-20 выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.

Испанцы становились чемпионами мира в 1999 году. В 1985 и 2003 годах играли в финале.

В букмекерских конторах котировки на основное время матча были такие: победа Украины — 4.60, ничья — 3.70, победа Испании — 1.76.

Коэффициент на выход в четвертьфинал: Украина — 2.85, Испания — 1.40.

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 Украина — Испания.