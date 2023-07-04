Испания — Украина: онлайн-трансляция полуфинала молодежного Евро-2023 4 июля, 08:39 Испания — Украина (Фото:УАФ)

5 июля в Бухаресте состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы по футболу, в котором участвуют игроки не старше 21 года.



Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Испания — Украина.

Путь в полуфинал

Команды играли на групповом этапе Евро-2023. Испанцы заняли первое место лишь благодаря лучшей разницы мячей.

Видео дня

Фото: flashscore.ua

А матч Украина — Испания завершился со счетом — 2:2.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла Швейцарию — 2:1.

А сборная Украины сенсационно выиграла у Франции — 3:1.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом полуфинала испанскую команду. Котировки на основное время: победа Испании — 1.78, ничья — 4.10, победа Украины — 5.00. Котировки на выход в финал: Испания — 1.40, Украина — 3.10.