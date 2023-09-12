«Выкладывают на поле особенное»: Луческу пригрозил Италии перед матчем с Украиной, выделив сильные стороны 12 сентября, 16:45 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Киев Мира Луческу поделился мнениями по поводу матча отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

Румынский специалист уверен, что украинская сборная окажет достойное сопротивление итальянцем.

«После ничьи с Македонией (1:1) ему (Лучано Спаллетти — прим.) придется побеждать любой ценой. Будет нелегко, учитывая то, как Украина играла с Англией. У Реброва есть много игроков, которые играют в европейских лигах, где они получили международный опыт и могут играть в нормальных условиях.

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Имею в виду с болельщиками на трибунах и без страхов, связанных с войной, даже если есть люди, которые имеют родственников или друзей на фронте, и поэтому они выкладывают на поле что-то особенное, играя за гордость народа".

Луческу выделил сильные стороны команды Реброва, отметив единство.

«Очень организованная команда, где все работают на результат. Они помогают партнерам, забирают что-то у себя, чтобы отдать другим. Нет эгоизма, они компактно защищаются, а когда идут в контратаку, становятся очень опасными», — рассказал Луческу в интервью Tuttosport.

Напомним, матч Италия — Украина пройдет сегодня, 12 сентября. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола раскритиковал игроков сборной Украины.