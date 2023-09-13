«Сколько можно?»: легенда Динамо разнес сборную Украины за поражение от Италии 13 сентября, 16:33 Йожеф Сабо (Фото:ФК Динамо)

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги противостояния «сине-желтых» и национальной команды Италии (1:2).

Специалист заявил, что итальянская сборная показала игру высокого класса, однако наши ребята допустили несколько ключевых ошибок, что стоило результата.

«Первые 30 минут играли только итальянцы, нашу команду вообще не было видно на поле. Наши футболисты просто перегорели. Италия была умнее, сильнее и намного искуснее. Они нас полностью переиграли. Постоянно перемещались, играли в одно касание, а наши ребята просто не успевали .

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Через 30 минут итальянцы остановились и дали поиграть Украине. За эти 15 минут наша команда создала гол и были моменты, чтобы забить. Но соперник сам виноват, что остановился. Во втором тайме Италия снова играла отлично, пока хватало сил. «Скуадра Адзурра» сильнее и заслуженно победила.

Что касается пропущенных мячей… Ну, сколько можно ошибаться? У итальянцев было много моментов, но не все их реализовали, однако наши футболисты им помогли, допустив необязательные ошибки. Чего только падение Судакова стоит! А во втором тайме из-за обрезки Бущана мы должны были третий мяч пропускать".

Сабо раскритиковал УЕФА, который назначил игру на третий день после первых матчей с Англией и Северной Македонии.

«Играть на третьи сутки тяжело физически. Именно поэтому Ребров и Спаллетти во втором тайме поменяли почти полкоманды. Я не знаю, чем думает УЕФА! Сделайте матчи хотя бы на четвертый день, на третий — это слишком! Организм не успевает восстанавливаться. Но если у Италии есть 20−25 равноценных футболистов, то у нас такого выбора нет.

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Я думаю, что мы не обойдем Италию. Это футбольная страна и Спаллетти имеет два равноценных состава. У Реброва нет таких игроков, наши футболисты допускают детские ошибки. Нам будет очень тяжело", — сказал Сабо в интервью Sport-Express.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Италия — Украина.