Денежный штраф и закрытие трибун. УЕФА наказал Украину по итогу матчей с Англией и Италией 20 сентября, 23:30 Италия обыграла Украину (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) после матчей с Англией и Италией в отборе на Евро-2024.

Европейская ассоциация приняла решение наказать украинскую организацию из-за расистского поведения наших болельщиков.

УАФ должна будет заплатить 20 тысяч евро штрафа. Нужно будет закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча национальной команды под эгидой УЕФА, а количество закрытых мест должно составлять не менее 5 тысяч.

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Также УАФ будет оштрафована на 5 тысяч евро за использование пиротехники и на 8 тысяч евро за блокирование общественных мест.

Отметим, что подопечные Сергея Реброва сенсационно отобрали очки у Англии, однако затем проиграли Италии на выезде.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против украинского тренера сборной Армении Александра Петракова.