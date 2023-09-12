«Этим надо воспользоваться». Экс-игрок сборной Украины нашел слабое место в сборной Италии перед матчем с подопечными Реброва 12 сентября, 10:45 Юрий Вирт уверен, что Украина может зацепиться за очки в матче с Италией (Фото:Юрий Вирт via Instagram)

Бывший вратарь сборной Украины и экс-тренер ровенского Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями перед матчем отбора Евро-2024 между подопечными Сергея Реброва и командой Италии.

Вирт отметил, что Италия сейчас находится в худшей форме, чем Англия, поэтому у Украины есть неплохие шансы, чтобы достичь положительного результата, сообщает Sport.ua.

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Украинский тренер добавил, что положительным фактором для сине-желтых может стать то, что в сборной Италии недавно сменился главный тренер.

«Если принимать во внимание то, что украинцы еще потом будут принимать итальянцев, то устроит и ничья. Теперь очень многое будет зависеть от того, выйдет ли у нас на поле оптимальный состав, который будет готов прыгнуть выше головы.

Также надо учесть, что совсем недавно у итальянцев сменился главный тренер и за это короткое время подопечным было сложно проникнуться его игровой философией. Этим обязательно надо воспользоваться", — заявил Вирт.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, за счет чего сборная Украины может добиться положительного результата в матче отбора Евро-2024 против Италии.

