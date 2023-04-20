Стало известно, где сборная Украины сыграет первый домашний матч в отборе на Евро-2024 20 апреля, 16:53 У Украины пока ноль очков (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Украины определилась с местом матча против Мальты в четвертом туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч Украина — Мальта состоится 19 июня в словацком городе Трнава.

Команды сыграют на стадионе Антона Малатинского, который вмещает более 19 тысяч зрителей.

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Перед матчем с Мальтой Украина 16 июня на выезде сыграет против Северной Македонии.

В первом матче отбора на Евро-2024 Украина проиграла Англии (0:2).