Стало известно, где сборная Украины сыграет первый домашний матч в отборе на Евро-2024

20 апреля, 16:53
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У Украины пока ноль очков (Фото:Reuters/Matthew Childs)

У Украины пока ноль очков (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Украины определилась с местом матча против Мальты в четвертом туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч Украина — Мальта состоится 19 июня в словацком городе Трнава.

Команды сыграют на стадионе Антона Малатинского, который вмещает более 19 тысяч зрителей.

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Перед матчем с Мальтой Украина 16 июня на выезде сыграет против Северной Македонии.

В первом матче отбора на Евро-2024 Украина проиграла Англии (0:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мальта Сборная Украины Евро-2024

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