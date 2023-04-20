Стало известно, где сборная Украины сыграет первый домашний матч в отборе на Евро-2024
У Украины пока ноль очков (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Сборная Украины определилась с местом матча против Мальты в четвертом туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Матч Украина — Мальта состоится 19 июня в словацком городе Трнава.
Команды сыграют на стадионе Антона Малатинского, который вмещает более 19 тысяч зрителей.
Перед матчем с Мальтой Украина 16 июня на выезде сыграет против Северной Македонии.
В первом матче отбора на Евро-2024 Украина проиграла Англии (0:2).