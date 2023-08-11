Обновленный рейтинг от УЕФА. Норвегия обошла Украину в таблице коэффициентов — фото 11 августа, 10:07 Украина опустилась на 15-е место в таблице коэффициентов (Фото:ФК Динамо)

Украинские клубы не набрали зачетных баллов в таблицу коэффициентов этой еврокубковой недели.

В Украины осталось 25,000 балла, поскольку Днепр-1 разгромно уступил Славии (0:3), а Динамо минимально проиграло Арису (0:1).

Зато три норвежских клуба, выступающих в Лиге конференций, принесли для своей страны 0,5 балла в таблицу, что позволило Норвегии обойти Украину.

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Фото: УЕФА

Отметим, что 15-е место, которое теперь занимает Украина, позволяет пяти клубам соревноваться в еврокубках, однако с 16-й строчки квота уменьшается до четырех команд.

Ранее сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА.