Обновленный рейтинг от УЕФА. Норвегия обошла Украину в таблице коэффициентов — фото

11 августа, 10:07
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Украина опустилась на 15-е место в таблице коэффициентов (Фото:ФК Динамо)

Украина опустилась на 15-е место в таблице коэффициентов (Фото:ФК Динамо)

Украинские клубы не набрали зачетных баллов в таблицу коэффициентов этой еврокубковой недели.

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В Украины осталось 25,000 балла, поскольку Днепр-1 разгромно уступил Славии (0:3), а Динамо минимально проиграло Арису (0:1).

Зато три норвежских клуба, выступающих в Лиге конференций, принесли для своей страны 0,5 балла в таблицу, что позволило Норвегии обойти Украину.

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УЕФА
Фото: УЕФА
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Отметим, что 15-е место, которое теперь занимает Украина, позволяет пяти клубам соревноваться в еврокубках, однако с 16-й строчки квота уменьшается до четырех команд.

Ранее сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФИФА Лига Чемпионов Лига Европы ФК Заря ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла СК Днепр-1 Лига конференций

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