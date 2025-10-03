Украина имеет хорошие шансы на выход в плей-офф (Фото: УАФ)

Поединок третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч Украина — Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Украина — Парагвай будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА.

В первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею — 2:1, а затем сыграла вничью с Панамой — 1:1. Парагвай в первом туре обыграл Панаму — 3:2, а потом сыграл вничью с Южной Кореей — 0:0.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Первые две команды выходят в 1/8 финала, третья также может выйти в плей-офф, но все будет зависеть от рейтинга третьих мест всех групп.

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Украины — 3.00, ничья — 2.25, победа Парагвая — 3.00.

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.