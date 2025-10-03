3 октября в Сантьяго (Чили) пройдет поединок третьего тура чемпионата мира по футболу U-20.

Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени. В онлайн-режиме мы будем сообщать счет поединка, давать авторов голов, а после финального свистка будет видеообзор матча.

УКРАИНА — ПАРАГВАЙ — 0:0 ( обновляется)

Украина и Парагвай — лидеры группы. Обе команды набрали по четыре очка. Ничья гарантирует и украинцам, и парагвайцам выход в 1/8 финала мирового первенства.

Турнирная таблица группы

Фото: flashscore.ua

Всего в чемпионате мира принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.

Напомним, что в первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею. А во втором туре сыграла вничью с Панамой.

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Парагвай.