Украина — Парагвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2025 по футболу — видео

3 октября, 17:00
Поделиться:
Украинцы на мундиале (Фото: УАФ)

Украинцы на мундиале (Фото: УАФ)

3 октября в Сантьяго (Чили) пройдет поединок третьего тура чемпионата мира по футболу U-20.

Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени. В онлайн-режиме мы будем сообщать счет поединка, давать авторов голов, а после финального свистка будет видеообзор матча.

Реклама

Читайте также:
Чемпионат мира по футболу U-20: Ничья Украины во втором туре — расписание и результаты всех матчей

УКРАИНА — ПАРАГВАЙ — 0:0 (обновляется)

Украина и Парагвай — лидеры группы. Обе команды набрали по четыре очка. Ничья гарантирует и украинцам, и парагвайцам выход в 1/8 финала мирового первенства.

Турнирная таблица группы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Всего в чемпионате мира принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.

Напомним, что в первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею. А во втором туре сыграла вничью с Панамой.

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Парагвай.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Чемпионат мира по футболу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies