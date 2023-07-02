Украина вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 и пробилась на Олимпиаду после сенсационной победы над Францией
Дублем в составе сборной Украины отметился Судаков (Фото:УАФ)
Сборная Украины победила Францию со счетом 3:1 в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла в полуфинал, завоевав олимпийскую лицензию.
Франция первой открыла счет, когда на 19-й минуте Шерки технично разобрался с защитником в штрафной и попал в ближний угол.
Украинцам удалось сравнять счет на 36 минуте — Мудрик заработал пенальти, а Судаков реализовал 11-метровый удар.
Под занавес первого тайма сине-желтые повели в счете. На этот раз Судаков забил с игры, воспользовавшись великолепным пасом Мудрика.
На 81-й минуте Франция отправила в ворота Украины второй мяч, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.
За четыре минуты до завершения основного времени Бондаренко технично обыграл защитника и перебросил голкипера, сделав счет 3:1.
В итоге Украина довела матч до победы и вышли в полуфинал, где сыграет с Испанией. Матч состоится 5 июля.
Помимо путевки в полуфинал подопечные Руслана Ротаня завоевла лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Франция U21 — Украина U21 1:3
Голы: Шерки, 19 — Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86
Украина уже встречалась с Испанией на групповом этапе, сыграв вничью 2:2.