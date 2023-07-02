Украина вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 и пробилась на Олимпиаду после сенсационной победы над Францией 2 июля, 23:51 Дублем в составе сборной Украины отметился Судаков (Фото:УАФ)

Сборная Украины победила Францию со счетом 3:1 в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла в полуфинал, завоевав олимпийскую лицензию.

Франция первой открыла счет, когда на 19-й минуте Шерки технично разобрался с защитником в штрафной и попал в ближний угол.

Украинцам удалось сравнять счет на 36 минуте — Мудрик заработал пенальти, а Судаков реализовал 11-метровый удар.

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Под занавес первого тайма сине-желтые повели в счете. На этот раз Судаков забил с игры, воспользовавшись великолепным пасом Мудрика.

На 81-й минуте Франция отправила в ворота Украины второй мяч, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

За четыре минуты до завершения основного времени Бондаренко технично обыграл защитника и перебросил голкипера, сделав счет 3:1.

В итоге Украина довела матч до победы и вышли в полуфинал, где сыграет с Испанией. Матч состоится 5 июля.

Помимо путевки в полуфинал подопечные Руслана Ротаня завоевла лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.



Франция U21 — Украина U21 1:3

Голы: Шерки, 19 — Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86

Украина уже встречалась с Испанией на групповом этапе, сыграв вничью 2:2.