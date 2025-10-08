Украина не смогла выйти в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, уступив Испании
Победный гол забил Гарсия (Фото: ФИФА)
Сборная Украины U-20 проиграла сверстникам из Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чили.
Испания открыла счет на 24-й минуте, когда Гарсия с близкого расстояния расстрелял ворота после паса Мендосы.
Украинцы пытались спастись от поражения, однако создали мало моментов и испанцы спокойно довели матч до победы.
В четвертьфинале Испания сыграет с победителем матча Колумбия — Южная Африка.
Следует отметить, что сборная Украины U-20 выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Испанцы становились чемпионами мира в 1999 году. В 1985 и 2003 годах они играли в финале.
Украина U-19 — Испания U-19 0:1
Гол: Гарсия, 24
