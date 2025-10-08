Украина не смогла выйти в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, уступив Испании

8 октября, 00:19
Поделиться:
Победный гол забил Гарсия (Фото: ФИФА)

Победный гол забил Гарсия (Фото: ФИФА)

Сборная Украины U-20 проиграла сверстникам из Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чили.

Испания открыла счет на 24-й минуте, когда Гарсия с близкого расстояния расстрелял ворота после паса Мендосы.

Читайте также:
Ребров потерял двух игроков за день: защитник Динамо покинул сборную Украины — видео

Украинцы пытались спастись от поражения, однако создали мало моментов и испанцы спокойно довели матч до победы.

Реклама

В четвертьфинале Испания сыграет с победителем матча Колумбия — Южная Африка.

Следует отметить, что сборная Украины U-20 выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Испанцы становились чемпионами мира в 1999 году. В 1985 и 2003 годах они играли в финале.

Украина U-19 — Испания U-19 0:1
Гол: Гарсия, 24

Ранее тренер Олег Федорчук рассказал, вызов какого игрока в сборную Украины вызвал у него удивление.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies