Украина не смогла выйти в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, уступив Испании

Сборная Украины U-20 проиграла сверстникам из Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чили.

Испания открыла счет на 24-й минуте, когда Гарсия с близкого расстояния расстрелял ворота после паса Мендосы.

Украинцы пытались спастись от поражения, однако создали мало моментов и испанцы спокойно довели матч до победы.

В четвертьфинале Испания сыграет с победителем матча Колумбия — Южная Африка.

Следует отметить, что сборная Украины U-20 выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Испанцы становились чемпионами мира в 1999 году. В 1985 и 2003 годах они играли в финале.

Украина U-19 — Испания U-19 0:1

Гол: Гарсия, 24

Ранее тренер Олег Федорчук рассказал, вызов какого игрока в сборную Украины вызвал у него удивление.