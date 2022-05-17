Украина — Риека. Где и когда смотреть товарищеский матч
В предыдущем матче Украина победила Боруссию Менхенгладбах (2:1) (Фото:УАФ)
НВ рассказывает все, что нужно знать о товарищеском матче сборной Украины по футболу против хорватской Риеки.
Товарищеский матч Украина — Риека состоится в Риеке на стадионе Руевица завтра, 18 мая, в 19:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV, а также YouTube-канал УАФ. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.
Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:
- не проигрывает восемь поединков подряд во всех турнирах;
- заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и сыграет в плей-офф квалификации, где в полуфинале ее соперником будет Шотландия;
- не сыграют Булеца и Гуцуляк (травмы), а также легионеры из чемпионатов, где еще не завершился сезон.
Что нужно знать о Риеке перед матчем:
- в пяти последних играх чемпионата Хорватии одержала две победы, дважды проиграла и однажды сыграла вничью;
- после 35-ти туров чемпионата Хорватии идет на четвертом месте, потеряв шансы на награды;
- вышла в финал Кубка Хорватии, где 26 мая сыграет со сплитским Хайдуком.
Ориентировочные составы:
Украина: Ризнык, Караваев, Сирота, Попов, Конопля, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Мудрик, Сикан
Риека: Лабрович, Велкоски, Смолчич, Частич, Бушня, Гнезда Черин, Лепиньица, Ампем, Обрегон, Мурич, Вук
НВ
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