Украина — Риека. Где и когда смотреть товарищеский матч

17 мая, 19:17
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В предыдущем матче Украина победила Боруссию Менхенгладбах (2:1) (Фото:УАФ)

В предыдущем матче Украина победила Боруссию Менхенгладбах (2:1) (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать о товарищеском матче сборной Украины по футболу против хорватской Риеки.

Товарищеский матч Украина — Риека состоится в Риеке на стадионе Руевица завтра, 18 мая, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV, а также YouTube-канал УАФ. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:

  • не проигрывает восемь поединков подряд во всех турнирах;
  • заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и сыграет в плей-офф квалификации, где в полуфинале ее соперником будет Шотландия;
  • не сыграют Булеца и Гуцуляк (травмы), а также легионеры из чемпионатов, где еще не завершился сезон.

Что нужно знать о Риеке перед матчем:

  • в пяти последних играх чемпионата Хорватии одержала две победы, дважды проиграла и однажды сыграла вничью;
  • после 35-ти туров чемпионата Хорватии идет на четвертом месте, потеряв шансы на награды;
  • вышла в финал Кубка Хорватии, где 26 мая сыграет со сплитским Хайдуком.

Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Караваев, Сирота, Попов, Конопля, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Мудрик, Сикан

Риека: Лабрович, Велкоски, Смолчич, Частич, Бушня, Гнезда Черин, Лепиньица, Ампем, Обрегон, Мурич, Вук

НВ

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Теги:   Футбол Сборная Украины Товарищеские матчи

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