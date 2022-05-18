Сборная Украины неожиданно не смогла победить хорватский клуб в товарищеском матче — видео

18 мая, 21:14
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Гол в составе сборной Украины забил Гармаш (Фото:УАФ)

Гол в составе сборной Украины забил Гармаш (Фото:УАФ)

Сборная Украины в товарищеском матче неожиданно сыграла вничью 1:1 с Риекой, которая занимает в чемпионате Хорватии четвертое место.

Сборная Украины открыла счет на 23-й минуте, когда Буяльский прострелил на Гармаша, а тот с лета отправил мяч в сетку.

Риека отыгралась еще до перерыва — на 37-й минуте после удара Вука сине-желтых спасла стойка, но во второй волне атаки Дрмич с близкого расстояния таки сравнял счет.

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Во втором тайме у подопечных Петракова было немного моментов, чтобы выйти вперед, а в конце матча украинцы даже были близки к поражению, но Стойкович попал в штангу.

В итоге матч завершился вничью 1:1, а Украина впервые за три матча не смогла победить.

Украина — Риека 1:1
Голы: Гармаш, 23 — Дрмич, 37

https://www.youtube.com/watch?v=xa4Meds6cNQ

Накануне сборная Украины в товарищеском матче победила итальянский Эмполи (3:1), а перед этим обыграла Боруссию Менхенгладбах (2:1).

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Теги:   Футбол Сборная Украины

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