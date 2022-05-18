Украина — Риека. Онлайн-трансляция товарищеского матча 18 мая, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Украина готовится к плей-офф отбора на ЧМ-2022 (Фото:УАФ)

НВ рассказывает о событиях товарищеского матча сборной Украины против хорватской Риеки, который состоится 18 мая. Начало встречи в 19:00.



Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Конопля, Качараба, Сирота, Бондарь, Зубков, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Сикан, Довбик



Риека: Лабрович, Велкоски, Смолчич, Частич, Бушня, Гнезда Черин, Лепиньица, Ампем, Обрегон, Мурич, Вук

Видео дня

Матч состоится в Риеке на стадионе Руевица. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV, а также YouTube-канал УАФ.



Украина не проигрывает девять поединков во всех турнирах. Команда заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф квалификации, где в полуфинале сыграет с Шотландией.

Сборная не сможет рассчитывать на Булецу, Гуцуляка и Попова (травмы), а также легионеры из чемпионатов, где еще не завершился сезон.

Риека одержала две победы, потерпела два поражения и однажды сыграла вничью в последних пяти турах чемпионата Хорватии. Команда после 35-ти туров чемпионата Хорватии занимает четвертое место, потеряв шансы на награды.

Статистика не знает ни одного матча между соперниками.

Прогноз от букмекерской компании Parimatch: Украина является фаворитом матча – коэффициент на ее победу равен 1,30, выигрыш Риеки оценивается в 8,80, ничья – в 6,00.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

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