Матч века. Как сборная Украины по футболу обыграла Россию в Киеве — видео

5 сентября, 13:40
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Канчельскис против Микитина (Фото:www.ua-football.com)

Канчельскис против Микитина (Фото:www.ua-football.com)

Ровно 25 лет назад, 5 сентября 1998 года, состоялся футбольный матч между сборными Украины и России в отборе на Евро-2000.

Это был первый поединок национальных сборных после развала СССР. И он должен был показать, чей футбол сильнее — украинский или российский.

Ажиотаж вокруг поединка в Киеве был сумасшедший. Матч века — так и не иначе называли болельщики эту встречу.

Видео дня

Игра оправдала все ожидания. В драматичном противостоянии сборная Украины добыла победу!

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Украина — Россия — 3:2

Голы: Попов, 15, Скаченко, 26, Ребров, 73 (пен.) — Варламов, 66, Онопко, 87.

Украина: Шовковский, Микитин, Ващук, Дмитрулин, Скаченко (Калитвинцев, 45), Головко, Ковалев (Кривенцов, 87), Попов, Ребров, Гусин, Шевченко.

Россия: Харин, Ковтун, Яновский, Варламов, Чугайнов, Онопко, Минько, Семак (Черчесов, 73), Канчельскис (Карпин, 71), Аленичев (Мостовой, 64), Колыванов.

Удаление: Харин, 72.

Обзор матча Украина — Россия

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба участников матча смерти в Киеве.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная России

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