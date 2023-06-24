Румыния — Украина: где и когда смотреть матч молодежного Евро-2023 24 июня, 09:26 Тренировка сборной Украины (Фото:УАФ)

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-21 сборная Украины по футболу сыграет против хозяев турнира.



Матч пройдет в субботу, 24 июня. Встреча состоится в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Суспільне Спорт — эксклюзивный транслятор финальной части Евро-2023 U21. Смотрите все матчи вживую на сайте Суспільне Спорт с 21 июня по 8 июля. Трансляция также будет доступна в эфире местных телеканалов Суспільного Мовлення.

Видео дня

В первом туре Украина обыграла Хорватию — 2:0.

А команда Румынии уступила Испании — 0:3.

Напомним, что что две лучшие команды квартета выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры.