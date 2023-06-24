Автогол и удаление: Сборная Украины на последних минутах вырвала победу у Румынии на Евро-2023 24 июня, 21:00 Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

В рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины одержала победу над Румынией (1:0).



В первом тайме команды показали равный футбол, создав несколько моментов, но до реализации не дошло.

После перерыва подопечные Руслана Ротаня активизировались, начав давить на ворота соперника. На последних минутах основного времени Брагару совершил сольный проход в штрафну, где отдал передачу, однако мяч попал в игрока Румынии Диканя и отлетел в ворота.

Видео дня

Благодаря последним действиям сборная Украины одержала важную победу, которая позволила приблизиться к выходу в плей-офф.

Румыния U21 — Украина U21 0:1

Гол: Дикан (АГ), 89

Удаление: Ванат, 92 (неспортивное поведение)

Сегодня, 24 июня, свой матч также проведут сборные Испании и Хорватии. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.



Турнирная таблица

Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Испаний, а Румыния — с Хорватией. Матчи пройдут 27 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.

