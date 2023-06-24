Автогол и удаление: Сборная Украины на последних минутах вырвала победу у Румынии на Евро-2023

24 июня, 21:00
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Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

В рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины одержала победу над Румынией (1:0).

В первом тайме команды показали равный футбол, создав несколько моментов, но до реализации не дошло.

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После перерыва подопечные Руслана Ротаня активизировались, начав давить на ворота соперника. На последних минутах основного времени Брагару совершил сольный проход в штрафну, где отдал передачу, однако мяч попал в игрока Румынии Диканя и отлетел в ворота.

Видео дня

Благодаря последним действиям сборная Украины одержала важную победу, которая позволила приблизиться к выходу в плей-офф.

Румыния U21 — Украина U21 0:1
Гол: Дикан (АГ), 89

Удаление: Ванат, 92 (неспортивное поведение)

Сегодня, 24 июня, свой матч также проведут сборные Испании и Хорватии. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Турнирная таблица

Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Испаний, а Румыния — с Хорватией. Матчи пройдут 27 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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