«Воюем, бьемся, победим». Украинские болельщики в Глазго отпраздновали победу сборной и поддержали ВСУ невероятными эмоциями — фоторепортаж

2 июня, 10:37
Сюжет
Цей матеріал також доступний українською
Украинские фанаты с футболкой Артема Довбика, забившего победный третий гол в матче (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Украинские фанаты с футболкой Артема Довбика, забившего победный третий гол в матче (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

2 июня сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) по футболу.

Теперь сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2022: 5 июня украинская команда сыграет с национальной сборной Уэльса за право выступить на чемпионате в Катаре.

Читайте также:
Шотландия — Украина. Видео голов и обзор матча плей-офф отбора на ЧМ-2022

«Два часа счастья, от которого мы отвыкли», — такими словами поблагодарил украинских футболистов за победу президент Владимир Зеленский после матча против Шотландии. «Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за „Ще не вмерла України…“, которую не заглушить. Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы», — подчеркнул президент.

Видео дня

Поединок Шотландия — Украина состоялся в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Итоговый счет оформился лишь за считанные секунды до завершения матча: после голов Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука шотландец Каллум Макгрегор сократил разрыв, однако в компенсированное время вопрос о победителе встречи снял Артем Довбик, поставивший точку в игре.

Вплоть до финального свистка на трибунах бушевали эмоции: внушительное количество украинских болельщиков пришли на матч поддержать национальную сборную, а в ее лице — и всю Украину, включая ее Вооруженные силы. «ВСУ! ВСУ», — скандировали украинские фанаты, а желто-голубые флаги болельщиков в Глазго были расписаны антивоенными призывами.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330398539273231?__cft__[0]=AZXR54T2sZubGhZa4D4b8BAcTGOG5zWLbBA3ksGxzpB2PoOk3KnLoxz3Ckyv7Gi5VPGsoyibrbtI9Kklmx-U62Q2IJXAG3B-_PeLCHGcoyknmWAugTbjewroK0P5ZhTzu9NtPkLz0pqw2962eApAqfMJXdmjC-tRQaJy_4HD5cIGVp2N9L_WYbYcRyhId_x6kU8&__tn__=%2CO%2CP-R

НВ собрал самые эмоциональные снимки с шотландского стадиона Хэмпден Парк, где Украина отпраздновала новую победу.

Послание русскому военному кораблю и антивоенные призывы на футболках и флагах украинцев в Глазго.

Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Украинские болельщики на стадионе Хэмпден Парк празднуют первый гол, забитый на 33-й минуте Андреем Ярмоленко.

Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Автор второго гола Роман Яремчук вместе с болельщиками празднует свой очередной мяч, забитый за сборную Украины

Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Третий гол Артема Довбика, забитый на последних минутах, приносит победу Украине

Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Украинские болельщики и футболисты сборной праздную победу Украины после матча

Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
Action Images via Reuters/Lee Smith
Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу Шотландия Сборная Украины Глазго ЧМ-2022

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X