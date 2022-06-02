«Воюем, бьемся, победим». Украинские болельщики в Глазго отпраздновали победу сборной и поддержали ВСУ невероятными эмоциями — фоторепортаж 2 июня, 10:37 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинские фанаты с футболкой Артема Довбика, забившего победный третий гол в матче (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

2 июня сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) по футболу.

Теперь сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2022: 5 июня украинская команда сыграет с национальной сборной Уэльса за право выступить на чемпионате в Катаре.

«Два часа счастья, от которого мы отвыкли», — такими словами поблагодарил украинских футболистов за победу президент Владимир Зеленский после матча против Шотландии. «Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за „Ще не вмерла України…“, которую не заглушить. Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы», — подчеркнул президент.

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Поединок Шотландия — Украина состоялся в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Итоговый счет оформился лишь за считанные секунды до завершения матча: после голов Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука шотландец Каллум Макгрегор сократил разрыв, однако в компенсированное время вопрос о победителе встречи снял Артем Довбик, поставивший точку в игре.

Вплоть до финального свистка на трибунах бушевали эмоции: внушительное количество украинских болельщиков пришли на матч поддержать национальную сборную, а в ее лице — и всю Украину, включая ее Вооруженные силы. «ВСУ! ВСУ», — скандировали украинские фанаты, а желто-голубые флаги болельщиков в Глазго были расписаны антивоенными призывами.



НВ собрал самые эмоциональные снимки с шотландского стадиона Хэмпден Парк, где Украина отпраздновала новую победу.

Послание русскому военному кораблю и антивоенные призывы на футболках и флагах украинцев в Глазго.

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Украинские болельщики на стадионе Хэмпден Парк празднуют первый гол, забитый на 33-й минуте Андреем Ярмоленко.

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Автор второго гола Роман Яремчук вместе с болельщиками празднует свой очередной мяч, забитый за сборную Украины

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Третий гол Артема Довбика, забитый на последних минутах, приносит победу Украине

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Украинские болельщики и футболисты сборной праздную победу Украины после матча

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

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