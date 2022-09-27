Украина — Шотландия. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций 27 сентября, 00:02 Букмекеры считают фаворитом сборную Украины (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Букмекеры сделали прогнозы на игру заключительного тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.



Матч между командами состоится 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Украина. Ее победа соответствует коэффициенту 2,20. Успех Шотландии оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — 1:1 за 5,50. Чуть менее вероятным они считают победу Украины 1:0 за 7,50.

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Среди результатов в пользу Шотландии наиболее вероятным они считают победу со счетом 1:0 за 8,50.

Международная контора Parimatch также выше оценивает шансы Украины, но меньше коллег верит в ее победу — 2,23, в успех Шотландии — 3,35, а также в ничью — 3,50.

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