Украина — Шотландия. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций
Букмекеры считают фаворитом сборную Украины (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Букмекеры сделали прогнозы на игру заключительного тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.
Матч между командами состоится 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Британская контора William Hill считает, что фаворит — Украина. Ее победа соответствует коэффициенту 2,20. Успех Шотландии оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.
Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — 1:1 за 5,50. Чуть менее вероятным они считают победу Украины 1:0 за 7,50.
Среди результатов в пользу Шотландии наиболее вероятным они считают победу со счетом 1:0 за 8,50.
Международная контора Parimatch также выше оценивает шансы Украины, но меньше коллег верит в ее победу — 2,23, в успех Шотландии — 3,35, а также в ничью — 3,50.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.