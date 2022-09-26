Украина — Шотландия. Где и когда смотреть решающий матч Лиги наций

26 сентября, 17:50
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Украине для выхода в дивизион А нужна победа (Фото:Reuters/Lee Smith)

Украине для выхода в дивизион А нужна победа (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ рассказывает все, что нужно знать об игре 6-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Украины и Шотландии.

Поединок Украина – Шотландия состоится в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Общественное, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Украины:

  • занимает 2 место в группе с 10 очками после 5 сыгранных матчей;
  • отстает от первой в таблице сборной Шотландии на два очка;
  • для выхода в дивизион А устроит только победа;
  • выиграла три поединка в последних пяти матчах при одной ничьей и одном поражении;
  • не сыграют Зинченко, Соболь, Шапаренко (травмы) и Сидорчук (дисквалификация).
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Что нужно знать о сборной Шотландии:

  • занимает 1 место в группе с 12 очками после 5 сыгранных матчей;
  • опережает вторую в таблице сборную Украины на 2 балла;
  • для выхода в дивизион А хватит ничьей;
  • одержала четыре победы в последних пяти матчах при одном поражении;
  • не сыграют защитник Тирни (травма), полузащитник Мактоминай (дисквалификация).

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбык

Шотландия: Гордон, Ралстон, Хендри, Маккенна, Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Армстронг, Макгини, Кристи, Адамс

НВ

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Шотландии

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