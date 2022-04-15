Стало известно, когда сборная Украины сыграет с Шотландией в плей-офф отбора на ЧМ-2022 15 апреля, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия — Украина состоится 1 июня (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

УЕФА определился с датой проведения полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии, который был перенесен из-за российского вторжения.

Полуфинал плей-офф между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго, сообщает сайт УЕФА.

Победитель матча сыграет в финале плей-офф против сборной Уэльса 5 июня.

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Также изменилось расписание матчей Лиги Наций: Ирландия — Украина (8 июня), Шотландия — Украина (21 сентября), Армения — Украина (24 сентября), Украина — Шотландия (27 сентября).

Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира по футболу.

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