«Тем, как играли ребята, я доволен». Главный тренер сборной Украины прокомментировал неудачный результат с Шотландией 28 сентября, 09:45 Сборная Украины не смогла выйти в дивизион А (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью с Шотландией (0:0), стоившей национальной команде места в элитном дивизионе Лиги наций.

По словам Петракова, он остался доволен игрой, а ключевым фактором неудачного результата стала плохая реализация моментов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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«Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.

Сегодня были очень трудные погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую игру непросто.



На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они находились в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового", — сказал Петраков.

Также тренер отказался отвечать на вопрос о возможном продлении контракта в сборной.

«Без комментариев» — сказал Петраков.

Ранее Петраков заявил, что переговоров по продлению контракта со сборной не было, а ситуация должна проясниться после матча с Шотландией.