«Тем, как играли ребята, я доволен». Главный тренер сборной Украины прокомментировал неудачный результат с Шотландией

28 сентября, 09:45
Поделиться:
Сборная Украины не смогла выйти в дивизион А (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины не смогла выйти в дивизион А (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью с Шотландией (0:0), стоившей национальной команде места в элитном дивизионе Лиги наций.

По словам Петракова, он остался доволен игрой, а ключевым фактором неудачного результата стала плохая реализация моментов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Видео дня

«Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.

Сегодня были очень трудные погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую игру непросто.

Читайте также:

Испания вышла в финал четырех (Фото:REUTERS/Pedro Nunes) Лига наций. Определились все участники финала четырех, Сербия вышла в элитный дивизион — видео

На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они находились в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового", — сказал Петраков.

Также тренер отказался отвечать на вопрос о возможном продлении контракта в сборной.

«Без комментариев» — сказал Петраков.

Ранее Петраков заявил, что переговоров по продлению контракта со сборной не было, а ситуация должна проясниться после матча с Шотландией.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Александр Петраков Сборная Шотландии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X