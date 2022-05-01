Известный тренер оценил шансы сборной Украины в матче за выход на ЧМ-2022 против Шотландии 1 мая, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Маркевич считает сборную Украины фаворитом (Фото:ФК Движение)

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии на фоне войны, из-за которой многие футболисты национальной команды не играют в официальных матчах.

По словам Маркевича, отсутствие официальных матчей может не стать решающим фактором, поскольку, в отличие от большинства украинских футболистов, шотландские игроки после клубного сезона могут быть усталыми, сообщает Команды № 1.

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«Конечно, и у нас есть ребята, которые играют в Европе, но в то же время динамовцы и горняки не обременены соревновательным периодом. Так что здесь многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды, как он подведет коллектив к этому противостоянию. И очень важно, чтобы все лидеры сборной Украины были здоровы.

Я считаю, что у нас команда посильнее, чем шотландская, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, в которой оказался отечественный футбол. Нужно просто выйти и сыграть, как мы умеем.

Маркевич считает Украину фаворитом, однако посоветовал обратить особое внимание на сильную сторону шотландцев — стандарты.

«Практически вся игра соперника строится на силовой борьбе, верховых передачах, стандартах… А у нас с этим ситуация не самая лучшая. Пока я уверен в одном, что наша команда выйдет на эту игру с сильными эмоциями, но, как сложится, увидим 1 июня», — подытожил Маркевич.

Полуфинал плей-офф между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Победитель матча сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Ранее Петраков объявил имена 25-х футболистов сборной Украины, которые начнут подготовку к плей-офф отбора ЧМ 2022 года.



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