«Все хотят их победы». Звезда сборной Шотландии высказался о предстоящем матче плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины 28 мая, 11:47 Цей матеріал також доступний українською По словам Робертсона, сборная Шотландии будет сражаться за свою мечту (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о предстоящем матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) против национальной команды Украины.



Слова 28-летнего футболиста приводит Independent.

Так, Робертсон заявил, что военное вторжение России в Украину это ужасное событие. Об этом, по его словам, не нужно забывать, но во время матча от этого предстоит отвлечься.

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Эндрю отметил, что сейчас футболисты сборной Украины проходят сложное испытание, но его команда будет сражаться за свою мечту — пробиться на чемпионат мира.

«Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-то другой соперник, то я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути.

Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы. Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую ​​громкую, как всегда на Хэмпдене", — сказал Робертсон.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его жизнь будет прожита не зря, если он выведет свою команду на ЧМ-2022.

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