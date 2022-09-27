Украина — Шотландия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 27 сентября, 02:50 Украину устраивает только победа (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ следит за ходом решающей игры последнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.



Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

Шотландия: Гордон, Ралстон, Хендри, Маккенна, Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Армстронг, Макгинн, Кристи, Адамс

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Матч состоится в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на телеканалах Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Украина занимает 2 место в группе с 10 очками после 5 сыгранных матчей. Сборная отстает от первой в таблице сборной Шотландии на два очка и выйдет в дивизион А, если победит.

Команда выиграла три поединка в последних пяти матчах во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении. За коллектив не сыграют Зинченко, Соболь, Шапаренко (травмы) и Сидорчук (дисквалификация).

Шотландия лидирует в группе с 12 очками после 5 сыгранных матчей. Сборная опережает вторую в таблице сборную Украины на 2 балла и выйдет в дивизион А, если выиграет или сыграет вничью.

Команда одержала четыре победы в последних пяти матчах во всех турнирах при одном поражении. За коллектив не сыграют защитник Тирни (травма), полузащитник Мактоминей (дисквалификация).

Статистика знает четыре официальных матча между соперниками, в которых дважды побеждала Украина, два раза — Шотландия.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,20, то, что выиграет Шотландия, оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.

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