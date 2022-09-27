Украина — Шотландия. Видеотрансляция матча Лиги наций

27 сентября, 20:55
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Украина принимает Шотландию в Кракове (Фото:УАФ)

Украина принимает Шотландию в Кракове (Фото:УАФ)

НВ делится прямой видеотрансляцией решающей игры последнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Шотландия можно здесь

Начало — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 27 сентября.

Поединок проходит в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Видео дня

Стартовые составы:

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

Шотландия: Гордон, Портеус, Хики, Хендри, Фрейзер, Тейлор, Маклин, Макгрегор, Джек, Макгинн, Адамс

https://www.youtube.com/watch?v=CGL3sv4orZw
Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Шотландии

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