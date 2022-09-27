Поединок проходит в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Начало — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 27 сентября.

НВ делится прямой видеотрансляцией решающей игры последнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

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