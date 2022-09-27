Украина — Шотландия. Видеотрансляция матча Лиги наций
Украина принимает Шотландию в Кракове (Фото:УАФ)
НВ делится прямой видеотрансляцией решающей игры последнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Шотландия можно здесь
Начало — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 27 сентября.
Поединок проходит в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.
Стартовые составы:
Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик
Шотландия: Гордон, Портеус, Хики, Хендри, Фрейзер, Тейлор, Маклин, Макгрегор, Джек, Макгинн, Адамс