Стали известны стартовые составы на матч Украина — Шотландия 27 сентября, 20:22 Для выхода в дивизион А Украине нужна только победа (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Сборные Украины и Шотландии объявили стартовые составы на матч 6-го тура Лиги наций в дивизионе B.

Стартовые составы:

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Игнатенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

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Запасные: Волынец, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Пихаленок, Караваев, Кривцов, Сарапий, Яремчук, Цыганков, Качараба, Зубков



Шотландия: Гордон, Тейлор, Хики, Хендри, Портеус, Фрейзер, Маклин, Макгрегор, Джек, Макгинн, Адамс

Запасные: Макрори, Келли, Халлахер, Кингсли, Дайкс, Кристи, Гилмор, Маккей, Релстон, Армстронг, Дойг



Поединок состоится сегодня, 27 сентября, в 21:45 по киевскому времени в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Ранее сообщалось, что из-за дисквалификации сборной Украины в матче с Шотландией не поможет полузащитник Сергей Сидорчук.

Перед этим стало известно, что сборная Украины не сможет рассчитывать на защитников Александра Зинченко и Эдуарда Соболя, у которых травмы, и на полузащитника Николая Шапаренко, который из-за разрыва крестообразных связок выбыл на полгода.

