«Трудно представить, как мы будем играть». Наставник соперника сборной Украины обеспокоен переносом матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 24 марта, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Стив Кларк (Фото:SNS Group/SFA)

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался по поводу матча квалификации плей-офф ЧМ-2022 против Украины, который перенесли на июнь.

Кларк с пониманием отнесся к переносу матча из-за войны в Украине, но заявил, что командам будет сложно подготовиться к игре, сообщает The Guardian.

"Возможно, в апреле мы все вместе сядем, посмотрим на расписание и на то, как оно сложится для нас. Трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне.

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Вопрос не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле в нужное время, чтобы подготовиться к столь важной игре", — сказал Кларк.

Кларк также предположил, что матч может не состояться даже в июне, и его снова придется перенести.

«Остается непонятным, что будет, если матч не смогут сыграть и в июне. Игра может быть перенесена на сентябрь», — добавил Кларк.



Матч между сборными Украины и Шотландии в полуфинале квалификации плей-офф ЧМ-2022 должен был состояться 24 марта, но из-за войны его перенесли на июнь.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА исключили сборные России и ее клубы из всех турниров.

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